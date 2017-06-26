Макрон заявил об украинском происхождении княгини Анны Ярославны

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Макрон заявил об украинском происхождении княгини Анны Ярославны

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Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Французский лидер рассказал о роли жены Генриха I в становлении отношений с Украиной.

Президент Франции Эммануэль Макрон приписал дочери Ярослава Мудрого украинское происхождение. Во время совместного брифинга с Петром Порошенко он отметил роль княгини в становлении французско-украинских отношений.

— Между нашими двумя странами есть очень давние отношения, очень глубокая история, и вы этому посвятили некоторое время сегодня, чтобы отдать должное Анне Киевской, — обратился Макрон к украинскому лидеру.

Ранее Лайф писал о волне возмущения в Киеве, которую вызвало заявление президента РФ Владимира Путина про русскую Анну — королеву Франции (дочь Ярослава Мудрого, которая вышла замуж за французского монарха Генриха I и сама была коронована в 1051 году). Порошенко заявил, что российский лидер пытается "похитить" Анну Ярославну на глазах у всей Европы. Из-за этого скандала произошёл курьёзный случай: биографию княжны в "Википедии" исправили 50 раз в течение суток.

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