Трамп назвал чистой победой решение Верховного суда США по иммиграционному указу

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Трамп назвал чистой победой решение Верховного суда США по иммиграционному указу

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Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Carlos Barria

Ранее сообщалось, что представители ВС согласились рассмотреть дело по существу.

Президент США Дональд Трамп назвал принятое 26 июня решение Верховного суда страны, связанное с иммиграционным указом, победой для национальной безопасности страны.

— Сегодняшнее решение Верховного суда является очевидной победой для нашей национальной безопасности, — заявил глава страны.

Он выразил мнение, что такое решение Верховного суда сделает более эффективным барьер на пути "нежелательных беженцев" в Соединённые Штаты.

Напомним, представители Верховного суда США согласились заслушать дело по указу. При этом ряд решений нижестоящих судов временно приостановлены.

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