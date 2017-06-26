Трамп назвал чистой победой решение Верховного суда США по иммиграционному указу

Президент США Дональд Трамп назвал принятое 26 июня решение Верховного суда страны, связанное с иммиграционным указом, победой для национальной безопасности страны.
— Сегодняшнее решение Верховного суда является очевидной победой для нашей национальной безопасности, — заявил глава страны.
Он выразил мнение, что такое решение Верховного суда сделает более эффективным барьер на пути "нежелательных беженцев" в Соединённые Штаты.
Напомним, представители Верховного суда США согласились заслушать дело по указу. При этом ряд решений нижестоящих судов временно приостановлены.
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