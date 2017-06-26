Трамп назвал чистой победой решение Верховного суда США по иммиграционному указу

Ранее сообщалось, что представители ВС согласились рассмотреть дело по существу.

Президент США Дональд Трамп назвал принятое 26 июня решение Верховного суда страны, связанное с иммиграционным указом, победой для национальной безопасности страны.

— Сегодняшнее решение Верховного суда является очевидной победой для нашей национальной безопасности, — заявил глава страны.

Он выразил мнение, что такое решение Верховного суда сделает более эффективным барьер на пути "нежелательных беженцев" в Соединённые Штаты.

Напомним, представители Верховного суда США согласились заслушать дело по указу. При этом ряд решений нижестоящих судов временно приостановлены.