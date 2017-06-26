АФК "Система" планирует обжаловать арест активов

Ранее в компании сообщили об аресте судебными приставами части активов и уже назвали эти меры "очередной попыткой оказать беспрецедентное давление на компанию".

Представители АФК "Система" сообщили, что планируют обжаловать решение суда по аресту акций активов корпорации. Как отмечается в письме руководства компании, также оспорят дополнительный запрет на получение дохода с них.

— Корпорация будет обжаловать как определение суда, так и постановление приставов, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что арест наложили на основании судебного акта Арбитражного суда Башкортостана в обеспечение исковых требований "Роснефти", "Башнефти" и Республики Башкортостан. Заявление подали в мае текущего года к АФК "Система" и АО "Система-инвест".

— АФК "Система" считает требования заявителей незаконными и необоснованными, — отметили в компании.

При этом официальный представитель АФК Сергей Копытов отметил, что у компании достаточно возможностей, чтобы исполнить даже самое неблагоприятное решение суда.