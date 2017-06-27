Госдеп через 72 часа начнёт исполнение миграционного указа Трампа

Госдеп США через 72 часа после решения Верховного суда по миграционному указу президента США Дональда Трампа начнёт исполнение документа.
Как сообщал Лайф, накануне Верховный суд согласился заслушать дело о блокировке указа. Пока рассмотрение дела продолжается, суд предоставил администрации право на частичное исполнение положений документа.
— Соединённые Штаты, согласно распоряжению Верховного суда и в соответствии с президентским указом, выпущенным 14 июня 2017-го, обязуются начать его внедрение через 72 часа после поступления, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Напомним, в соответствии с указом Трампа на территорию США запрещается въезд граждан шести государств.
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