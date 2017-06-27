WP: ФБР пять раз допрашивало экс-советника Трампа в рамках "расследования по РФ"

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WP: ФБР пять раз допрашивало экс-советника Трампа в рамках "расследования по РФ"

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Картер Пейдж во время своей лекции в Москве. Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Ранее Картер Пейдж и другие экс-советники президента США передали в разведкомитет Сената США документы по делу о "вмешательстве РФ" в американские выборы.

ФБР неоднократно проводило допрос экс-советника избирательной кампании Дональда Трампа Картера Пейджа в рамках расследования "вмешательства" России в американские выборы, сообщает Washington Post.

По данным издания, сотрудники бюро в марте пять раз допрашивали Пейджа, общая длительность встреч составила десять часов. Кроме того, WP назвала процедуру "наиболее обширным допросом потенциального подозреваемого".

В комментарии газете экс-советник также опроверг все обвинения касательно предполагаемых контактов с российскими официальными лицами.

— Наши откровенные и открытые разговоры вселили в меня уверенность в том, что в Бюро ещё есть обладающие логикой сотрудники, которые уважают гражданские права и конституцию, — заявил Пейдж.

Как сообщало издание ранее, ФБР также получило разрешение на прослушку Пейджа, на протяжении десяти лет проработавшего инвестиционным банкиром в Москве, из-за подозрений в его "связях с РФ".

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