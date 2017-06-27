В результате взрыва в Киеве погиб один человек

По предварительной информации, с места происшествия также госпитализировали двух пострадавших.

В результате взрыва на перекрёстке улиц Соломенской и Механизаторов в Киеве погиб один мужчина. По предварительным данным, это водитель легкового автомобиля, который проезжал там в момент детонации взрывного устройства. Сам автомобиль оказался сильно повреждён в результате происшествия. Также сообщается о двух пострадавших.

Как ранее сообщал Лайф, рано утром 27 июня в столице Украины прогремел мощный взрыв, в результате которого был практически полностью уничтожен легковой автомобиль.