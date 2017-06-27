В Совете Федерации заявили, что США готовят новую провокацию против Сирии

По данным сенатора Клинцевича, готовится химатака, ответственность за которую американские власти намерены возложить на Дамаск.

Заявления американских властей о том, что Дамаск готовится провести химическую атаку, явный признак того, что США готовит новую и беспрецедентную провокацию против Сирии. Такого мнения придерживается первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Он отмечает, что сразу после обвинения властей Сирии в применении химоружия США могут решиться на атаку по позициям сирийских войск.

— США готовят новую атаку по позициям сирийских войск, это ясно. Готовится новая циничная и беспрецедентная провокация, — заявил агентству РИА "Новости" сенатор. — После этой провокации, которая будет выдана за химатаку, может последовать удар США по группировке, находящейся на границе конструктивного решения ситуации.

Как ранее сообщил Лайф, Белый дом распространил информацию, что сирийские власти готовятся провести химическую атаку против отрядов вооружённой оппозиции. По словам представителя США, если это произойдёт президент Сирии Башар Асад и сирийские военные "заплатят высокую цену".