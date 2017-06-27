В Белом доме заявили о подготовке новой химической атаки в Сирии

По словам пресс-секретаря Белого дома, в случае проведения атаки "властями Сирии" Башар Асад и сирийские военные "заплатят высокую цену".

В Белом доме заявили о "подготовке Дамаском новой химической атаки" в Сирии.

— Соединённые Штаты установили, что ведётся потенциальная подготовка химической атаки режимом Асада, — говорится в распространённом заявлении пресс-секретаря Шона Спайсера. Как отмечается, предпринимаемые действия "напоминают подготовку к атаке 4 апреля".

Кроме того, в Белом доме заявили, что в случае проведения атаки президент Сирии Башар Асад и сирийские военные "заплатят высокую цену".

Напомним, в апреле США обвинили власти Сирии в применении химического оружия в провинции Идлиб, при этом в докладе об инциденте было обнаружено много нестыковок, ставящих под вопрос достоверность сведений.