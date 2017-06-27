Мару Багдасарян повторно доставят в суд

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Мару Багдасарян повторно доставят в суд

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Мара Багдасарян. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Как сообщил адвокат гонщицы, сегодня вновь состоится рассмотрение дела о пропуске исправительных работ.

Стритрейсерша Мара Багдасарян ждёт судебных приставов в ГБУ "Жилищник", где занимается общественными работами, передаёт телеграм-канал Mash.

— Позвонили из Федеральной службы судебных приставов, сообщили, что сегодня вновь задержат и доставят в суд для повторного рассмотрения дела о якобы имевшемся пропуске исправительных работ, — рассказал Лайфу адвокат Мары Давид Кемулария.

Как ранее писал Лайф, гонщицу накануне уже задерживали за прогул общественных работ. Её отвезли в суд для ареста, но заседание не состоялось. Судья вернул административное дело судебным приставам для устранения нарушений.

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