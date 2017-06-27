Крупнейший авианосец британского флота уязвим для кибератак из-за устаревшего ПО

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Крупнейший авианосец британского флота уязвим для кибератак из-за устаревшего ПО

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Авианосец "Королева Елизавета". Фото: ©REUTERS/RUSSELL CHEYNE

Компания Microsoft перестала поддерживать операционную систему Windows XP, которая установлена на компьютерах корабля.

Крупнейшее судно Королевского военно-морского флота Великобритании "Королева Елизавета" может стать жертвой хакеров из-за устаревшего программного обеспечения. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Журналисты, попавшие внутрь диспетчерской комнаты авианосца, увидели, что на компьютерах установлена операционная система Windows XP. Напомним, что компания Microsoft прекратила поддержку этой ОС, из-за чего корабль может быть уязвим для кибератак.

Подчёркивается, что больше всего от атаки вируса-шифровальщика WannaCry пострадали те компьютеры, где была установлена Windows XP.

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