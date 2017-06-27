Крупнейший авианосец британского флота уязвим для кибератак из-за устаревшего ПО

Компания Microsoft перестала поддерживать операционную систему Windows XP, которая установлена на компьютерах корабля.

Крупнейшее судно Королевского военно-морского флота Великобритании "Королева Елизавета" может стать жертвой хакеров из-за устаревшего программного обеспечения. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Silly season starts with story about Windows XP spotted on carrier HMS Queen Elizabeth https://t.co/fsDhg4hSur pic.twitter.com/5FTQnfnoMa — Modern Royal Navy (@ModernNavy) 15 декабря 2015 г.

Журналисты, попавшие внутрь диспетчерской комнаты авианосца, увидели, что на компьютерах установлена операционная система Windows XP. Напомним, что компания Microsoft прекратила поддержку этой ОС, из-за чего корабль может быть уязвим для кибератак.

Подчёркивается, что больше всего от атаки вируса-шифровальщика WannaCry пострадали те компьютеры, где была установлена Windows XP.