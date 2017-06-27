В Кремле переадресовали в суд вопросы о споре АФК "Система" и "Роснефти"

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В Кремле переадресовали в суд вопросы о споре АФК "Система" и "Роснефти"

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Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что в таких спорах Кремль никогда не занимал чью-либо сторону.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что разбирательство АФК "Система" и "Роснефти" является судебным. А в них Кремль никогда не занимал чью-либо сторону.

— В судебных спорах Кремль никогда чью-то сторону не занимал, и в данном случае решение только за судом, — отметил он.

Ранее Лайф сообщал, что представители АФК "Система" рассказали об аресте части своих активов судебными приставами по иску "Роснефти". Речь шла о 31,76% акций компании МТС, 100% сети МЕДСИ и 90,47% акций БЭСК.

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