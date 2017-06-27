Песков оценил рейтинг доверия к мировым лидерам, где Путин обошёл Трампа

Согласно опросу, проведённому в 37 странах мира, к президенту России относятся с доверием 27% респондентов, в то время как к американскому лидеру — лишь 22%.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал некорректной постановку вопроса о том, что американский лидер может опасаться встречи с Владимиром Путиным, потому что самому Трампу в мире доверяют меньше. По крайней мере, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательским центром Pew Research Center в 37 странах на всех пяти континентах.

— Не думаю, что это корректная постановка вопроса. Путин пользуется абсолютно превалирующей поддержкой россиян внутри страны и является одним из самых известных и влиятельных политиков на мировой арене. Оспорить этот тезис вряд ли возможно, — сказал Песков.

Что касается возможной встречи двух президентов, представитель Кремля ещё раз повторил, что Путин и Трамп так или иначе будут находиться на одном и том же мероприятии в Гамбурге, но точной информации о полноформатной встрече до сих пор нет.

Напомним, согласно проведённому опросу, с доверием к российскому лидеру относятся 27% респондентов. Близкий результат и у председателя КНР Си Цзиньпина (28%). Самый высокий рейтинг доверия — у Ангелы Меркель (42% респондентов), и лишь 22% опрошенных признались, что доверяют Дональду Трампу.