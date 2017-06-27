Автомобиль с украинским главой спецназа ГУР был взорван три раза

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник из правоохранительных органов.

Согласно предварительной информации, в автомобиле, в котором находился полковник ГУР Министерства обороны Украины Максим Шаповал, произошло три взрыва, передаёт портал "Страна.ua". По версии следствия, первым взорвался бензобак автомобиля, за ним сдетонировали ещё два взрывных устройства, установленные в разных частях машины.

О том, какие именно взрывные устройства были установлены в автомобиле чиновника, не сообщается.

Ранее Лайф сообщал о том, что в Киеве прогремел мощный взрыв, в результате чего оказался сильно повреждён легковой автомобиль. Позже стало известно, что при подрыве погиб глава спецназа ГУР Минобороны Украины Максим Шаповал, который занимался охраной убитого в Киеве Дениса Вороненкова.