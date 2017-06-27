В администрации Порошенко раскрыли детали "формулы Макрона" по Донбассу

В Киеве привели слова президента Франции, который предложил вывести переговоры по минским соглашениям из состояния застоя.

Замглавы администрации Порошенко Константин Елисеев решил раскрыть подробности так называемой формулы Макрона, о которой вчера заявил украинский президент. По словам Елисеева, французский лидер предложил главам стран-участниц нормандских переговоров согласовать шаги относительно реализации минских договорённостей.

— То есть так называемая формула Макрона предусматривает совместную целенаправленную работу, чтобы путём маленьких, но конкретных шагов обеспечить полное выполнение Минских договоренностей, — приводит слова Елисеева "Интерфакс-Украина".

По словам Елисеева, в ходе встречи с Порошенко Макрон также добавил, что необходимо дать новый импульс переговорам по Минским соглашениям и вывести их из застоя. При этом французский президент поддержал ту идею, что в Донбассе необходимо восстановить мир и безопасности. Замглавы администрации Порошенко добавил, что лидер Франции также выступает за "полное восстановление территориальной целостности Украины".

О "формуле Макрона" 26 июня сообщил Пётр Порошенко. Именно украинский президент предложил назвать в честь своего французского коллеги проекты по снижению кризиса в Незалежной.