Экс-глава СБУ счёл пиар-акцией привязку убийства Шаповала к гибели Вороненкова

По мнению бывшего руководителя ГСУ Службы безопасности Украины Василия Вовка, сегодняшний теракт, жертвой которого стал глава спецназа ГУР, никак не связан с расправой над экс-депутатом Госдумы РФ.

— Понимаете, если Вороненкова охраняли работники военной разведки, то военные разведки друг друга знают все, ребята-девушки — сотрудники. Поэтому он мог общаться с кем-то из тех, кто охранял, и мог быть руководителем того, кто охранял. Но привязывать это убийство к убийству Вороненкова, я считаю, это пиар-акции, которые нужны тем, кто их распространяет, и больше никому, — заявил Василий Вовк.

Как ранее писал Лайф, стало известно, что сотрудник Главного управления разведки МОУ Максим Шаповал руководил охраной экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, убитого в конца марта этого года в Киеве.

Напомним, киевские полицейские расследуют дело о взрыве "мерседеса" по статье "Теракт". Вместе с Шаповалом в автомобиле находился пожилой мужчина. Он пострадал, но его жизни ничего не угрожает.