Хакеры атаковали серверы "Роснефти"

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Хакеры атаковали серверы "Роснефти"

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По предварительным данным, речь может идти о вирусной атаке WannaCry, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

На серверы "Роснефти" осуществлена мощная хакерская атака. Соответствующий пост появился в официальном "твиттере" нефтяной компании. В сообщении говорится, что "Роснефть" обратится по данному факту в правоохранительные органы.

В свою очередь, "Ведомости" сообщают, что все компьютеры в НПЗ "Башнефти" и "Башнефть-добыче" одновременно перезагрузились. После этого на экранах появилась заставка вируса WannaCry, а пользователям для разблокировки компьютеров было предложено перевести $300 в биткоинах по определённому адресу.

Добавим, в пресс-службе самой "Роснефти" официально не заявляли, что причиной может быть вирусная атака WannaCry.

<p>Фото: © РИА Новости/ Алексей Даничев</p>

В своём сообщении компания также упоминает о "текущих судебных процедурах" и выражает надежду, что кибератака никак с ними не связана.

Напомним, ранее АФК "Система" сообщила об аресте части своих активов судебными приставами по иску "Роснефти". Речь идёт о 31,76% акций компании МТС, полном пакете (100%) сети частных медицинских клиник "Медси" и 90,47% акций БЭСК — одной из крупнейших электросетевых компаний в России.

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