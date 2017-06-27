Дональд Трамп пошутил над CNN

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Дональд Трамп пошутил над CNN

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Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/David Moir

Глава страны репостнул к себе на страницу в "Твиттер" картинку, где вместо Cable (кабельный) размещено слово Fake (поддельный) в аббревиатуре компании.

Президент США Дональд Трамп разместил у себя на странице в "Твиттере" картинку, где вместо CNN (Cable News Network) написано FNN (Fake News Network).

<p>Фото: Twitter</p>

Ранее сообщалось, что три корреспондента покидают телекомпанию после инцидента с публикацией о "связях" кампании Дональда Трампа с РФ, которая позже была удалена. Как показало внутреннее расследование, при публикации статьи не соблюдались некоторые стандартные редакционные правила.

Напомним, скандал начался после публикации телекомпанией материала о якобы новом расследовании по "связям Трампа с Россией". В материале говорилось о встрече финансиста Энтони Скарамуччи с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Вскоре материал удалили, а телекомпании пришлось извиняться перед Скарамуччи.

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