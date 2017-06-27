Владелец банка "Тинькофф" публично удалил Telegram и назвал Дурова быдлом

Владелец банка "Тинькофф" Олег Тиньков публично удалил приложение Telegram со своего смартфона и опубликовал видео этого процесса в "Инстаграме", в подписи к ролику назвав основателя Telegram Павла Дурова быдлом. По мнению банкира, Дуров дезинформирует граждан, говоря о том, что его приложение является самым защищённым мессенджером.
В ролике Тиньков отметил, что так и не успел воспользоваться приложением, а предпочитает WhatsApp.
Позже в блоге предпринимателя появились публикации, в которых Тиньков пообещал последовавшим его примеру пользователям денежное вознаграждение и рефинансирование кредитов.
Ранее Лайф писал, что Telegram стал лидером российского App Store после угрозы блокировки.
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