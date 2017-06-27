Telegram после угрозы блокировки стал лидером российского App Store

Кроме того, мессенджер резко поднялся в рейтингах магазинов App Store, Google Play и в магазине приложения для Android-устройств.

Telegram переместился с седьмого на первое место по популярности среди бесплатных программ для iPhone в России. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные системы аналитики приложений App Annie.

На фоне скандала с возможной блокировкой мессенджер всего за пять дней поднялся на 15 позиций в рейтинге приложений для iPhonе и вошёл в топ-3 по поисковым запросам в категориях "Мессенджеры" и "Соцсети", отмечают аналитики.

В свою очередь, в магазине приложения для Android-устройств Telegram за те же пять дней переместился с 31-го на 20-е место.

Напомним, скандал вокруг сервиса Telegram разгорелся после того, как глава Роскомнадзора пригрозил блокировкой Telegram в России и обвинил Павла Дурова в "нейтральном отношении" к террористам. Тот от обвинений открестился, заявив, что с начала текущего месяца мессенджер заблокировал более пяти тысяч публичных каналов, пропагандирующих запрещённые организации.