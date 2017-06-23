Дуров ответил на обвинения в нейтральном отношении Telegram к терроризму

Основатель мессенджера заявил, что с начала текущего месяца сервис заблокировал более пяти тысяч публичных каналов, которые пропагандируют запрещённые организации.

Владелец мессенджера "Телеграм" Павел Дуров ответил на обвинения главы Роскомнадзора Александра Жарова в "нейтральном отношении к терроризму".

— Глава Роскомнадзора не смог пояснить, почему проводит кампанию по переводу данных российских граждан на серверы американских сервисов. Вместо этого он со страниц "Фейсбука" обвинил "Телеграм" в "нейтральном отношении к терроризму". Эта позиция далека от реальности, — написал Дуров на своей странице во "ВКонтакте".

Он также добавил, что с начала текущего месяца мессенджер заблокировал более пяти тысяч публичных каналов и групп, которые пропагандируют терроризм. По словам Дурова, "Телеграм" обрабатывает запросы на удаление террористических материалов со всего мира — и ни в одной стране ещё не был заблокирован за несуществующую "нейтральность" в этом вопросе.