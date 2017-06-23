Глава Роскомнадзора обвинил Дурова в "нейтральном отношении" к террористам

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров ответил создателю Telegram Павлу Дурову, заподозрившему ведомство в "саботаже государственных интересов".

По словам Жарова, Роскомнадзор так и не получил ответа "по существу" на вопросы, поставленные в обращении к команде Telegram и Павлу Дурову. Кроме того, глава ведомства поставил под сомнение безопасность пользователей мессенджера.

Если говорить по существу ответа Павла Валерьевича, я должен сказать, что он, к сожалению, нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram — Александр Жаров, глава Роскомнадзора

Кроме того, руководитель ведомства ответил на слова Дурова о том, что в России "на повестке дня нет блокировки контролируемых США WhatsApp или Facebook Messenger".

— Компания, управляющая упомянутыми в сообщении господина Дурова сервисами, самостоятельно принимает решение относительно исполнения российского законодательства и ведения диалога с органами власти Российской Федерации, — заявил Жаров.

Напомним, ранее в Роскомнадзоре отметили, что время, отведённое на регистрацию Telegram, истекает. Позже глава ведомства обратился к Павлу Дурову лично. Создатель мессенджера ответил Жарову, подчеркнув, что в случае запрета Telegram российским чиновникам придётся перейти на американские аналоги. Кроме того, Дуров обвинил главу Роскомнадзора в "саботаже российских интересов".

Также команда Telegram недавно анонсировала скорое появление встроенной поддержки прокси-серверов по протоколу SOCKS 5. По мнению пользователей, разработчики мессенджера таким образом готовятся к обходу возможной блокировки в России.