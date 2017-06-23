Дуров ответил на угрозы Роскомнадзора заблокировать Telegram в России

Он напомнил, что при запрете приложения чиновникам придётся перейти в американские аналоги.

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал угрозу Роскомнадзора заблокировать работу приложения в России за отказ администрации пройти процедуру официальной регистрации в РФ.

Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США Whatsapp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram Основатель Telegram Павел Дуров

Он заявил, что, когда Telegram будет заблокирован в России, переписка российских чиновников по рабочим и семейным делам перенаправится в WhatsApp/Viber и перейдёт в "подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive".

— Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России? Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов, — написал Дуров.

Ранее в Роскомнадзоре отметили, что время, отведённое на регистрацию Telegram, истекает. Глава ведомства обратился к Дурову лично. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил Дурову и главе Роскомнадзора встретиться в Грозном.