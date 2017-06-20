Telegram анонсировал функцию обхода блокировок

Разработчики мессенджера Telegram анонсировали поддержку прокси-серверов по протоколу SOCKS 5 в Android-версии приложения.

На скриншоте, размещённом сообществом Telegram Info, можно увидеть настройки соединения через прокси-серверы. Как отмечается, подобная опция уже доступна в настольной версии мессенджера.

По мнению комментаторов, команда Павла Дурова готовится к обходу возможной блокировки в России. С помощью протокола SOCKS 5 мессенджер сможет пересылать пакеты пользователей в обход любых ограничений.

Напомним, 16 мая 2017 года на сайте Change.org появилась петиция с требованием не допустить блокировки Telegram на территории России. Авторы обращения утверждали, что команда Павла Дурова получила уведомление от Роскомнадзора с требованием предоставить данные для внесения в ОРИ.

Позже эту информацию подтвердил глава Роскомнадзора Александр Жаров. В ходе конференции ЦИПР он заявил, что ведомство отправило соответствующий запрос разработчикам Telegram и "ожидает ответа".

19 июня 2017 года Жаров заявил, что намерен лично обратиться к создателю мессенджера Павлу Дурову с требованием предоставить Роскомнадзору сведения, необходимые для регистрации в реестре организаторов распространения информации (ОРИ).