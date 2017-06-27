Устроившие массовую кибератаку на Украине хакеры выдвинули требования

Злоумышленники потребовали у владельцев заражённых компьютеров переслать 300 долларов в биткоинах, а также предоставить информацию о своих электронных кошельках.

На Украине хакеры, организовавшие масштабную кибератаку на компьютеры банковского и энергетического секторов страны, выдвинули свои требования. Подтверждающая это фотография опубликована изданием "Громадське".

Как видно на снимке, хакеры требуют от владельца заражённого компьютера переслать 300 долларов в биткоинах, а также предоставить информацию о своих электронных кошельках. Инструкции написаны на английском языке. Объявление похоже на то, которое распространяли хакеры WannaCry.

По предварительным сообщениям, киберпреступники взломали серверы Нацбанка Украины, компаний "Укрэнерго", "ДТЭК", "Киевэнерго", магазинов "Ашан", мобильных операторов "Киевстар", Lifeсell, "Укртелеком", а также "Приват-банка" и других учреждений.