Хакеры взломали все компьютеры в Кабмине Украины

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Хакеры взломали все компьютеры в Кабмине Украины

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Ранее злоумышленники потребовали у владельцев заражённой техники перечислить им 300 долларов в биткоинах, а также предоставить доступ к своим электронным кошелькам.

Массовой кибератаке вслед за банковской, энергетической и транспортной сферами подвергся кабинет министров Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщает вице-премьер Павел Розенко.

Инструкции хакеров написаны на английском языке. Объявление похоже на то, которое распространяли киберпреступники WannaCry.

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