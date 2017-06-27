Геращенко назвал виновных в массовой кибератаке на Украину. Угадайте кто?

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Геращенко назвал виновных в массовой кибератаке на Украину. Угадайте кто?

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Фото: © REUTERS

Как ни удивительно, но в массовой кибератаке на инфраструктуру Украины советник главы МВД Незалежной Антон Геращенко обвинил российские спецслужбы. Нардеп Верховной рады утверждает, что взлом компьютеров якобы является гибридной войной.

— Она сделана под маскировкой, что это якобы вирус, который вымогает с пользователей компьютера деньги. По предварительной информации, это организованная система со стороны спецслужб РФ, — утверждает Геращенко.

При этом хакеры, которые на самом деле атаковали банки, сайты СМИ, компьютеры украинского правительства, а также энергетический сектор Украины, уже выдвинули свои условия. Так, они потребовали от владельцев заражённых компьютеров переслать 300 долларов в биткоинах и предоставить данные об электронных кошельках.

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