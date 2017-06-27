Стало известно, каким образом хакеры устроили масштабную кибератаку на Украине

Злоумышленникам удалось "положить" всю компьютерную сеть кабинета министров страны.

Вирус-вымогатель, из-за которого вышли из строя множество украинских сайтов и были заблокированы компьютеры ряда учреждений государства, активизируется с помощью ссылки, присланной на электронную почту. Об этом сообщает портал "Страна" со ссылкой на источник в финансовой организации.

За час до предупреждения НБУ на почту банка пришли письма со странными ссылками от неустановленного адресата.

Ранее Лайф писал, что устроившие массовую кибератаку на Украине хакеры выдвинули требования. Владельцы компьютеров должны переслать им 300 долларов в биткоинах.

От вируса-вымогателя пострадали сеть украинского кабмина, "Ощадбанк", "ТАС-Комерцбанк", Укргазбанк, "Приватбанк", "Пивденный" и ОТП-банк. От атаки хакеров пострадали и компании "Киевэнерго", "Укрэнерго", "Антонов", ДТЭК, Укртелеком, "Эпицентр", "Укрзализныця", аэропорт Борисполь, Новая почта, сеть заправок ТНК, "Киевводоканал" и Киевский метрополитен.