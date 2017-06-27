Установлена мощность бомбы, сдетонировавшей в автомобиле главы спецназа ГУР

Мощность взрывного устройства составила более одного килограмма в тротиловом эквиваленте.

Мощность взрывного устройства, сработавшего в автомобиле главы спецназа ГУР Минобороны Украины, составила 1–1,2 килограмма в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на советника МВД страны Зоряна Шкиряк.

— Вероятнее всего, взрывчатка была заложена на днище автомобиля, — добавил он. — Скорее всего, это был дистанционный взрыв.

Напомним, сегодня утром в Киеве взорвался автомобиль "Мерседес". При подрыве погиб глава спецназа ГУР Минобороны Украины Максим Шаповал, который занимался охраной убитого в Киеве Дениса Вороненкова.

Ранее Лайф сообщал о том, что автомобиль с украинским главой спецназа ГУР был взорван три раза.