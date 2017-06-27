Военных США застало врасплох заявление Вашингтона о подготовке химатаки Дамаском

Американские военнослужащие даже не знали, что Белый дом готовит подобное сообщение.

Американские военные удивились заявлению официальных властей о том, что Дамаск якобы готовит новую химическую атаку на отряды оппозиции. Как сообщает BuzzFeed, даже в Центральном командовании нет таких данных.

При этом военнослужащие США также добавили, что заявление Белого дома по этому поводу застало их врасплох, так как они даже не знали о подготовке этого сообщения.

27 июня Вашингтон заявил, что Дамаск готовит новую химатаку. Причём пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер отмечает, что предпринимаемые действия "напоминают подготовку к атаке 4 апреля".