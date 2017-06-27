Чтобы избежать хакерской атаки, в администрации Кличко отключили серверы

В ведомстве сообщили, что возобновят работу после того, как угроза кибератаки исчезнет.

В киевской городской администрации во избежание хакерской атаки отключили серверы. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление ведомства, опубликованное в "Фейсбуке".

— Наши специалисты проверяют систему. На время проверки онлайн-сервисы были отключены в целях безопасности, — говорится в сообщении. — Работа сайта будет возобновлена, когда угроза кибератаки исчезнет.

Напомним, масштабная кибератака заблокировала работу сразу нескольких украинских банков, транспортных объектов, компаний "Укрэнерго", "ДТЭК", "Киевэнерго", магазинов "Ашан", мобильных операторов "Киевстар", Lifeсell, "Укртелеком", метрополитена и даже кабмина страны.

Ранее Лайф писал о том, что устроившие массовую кибератаку на Украине хакеры выдвинули требования.