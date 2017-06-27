В ЦБ РФ сообщили о хакерской атаке на ряд российских банков

В ЦБ РФ совместно с финансовыми организациями устраняют последствия взлома киберпреступников.

Центральный банк России сообщил, что хакеры пытались взломать системы ряда кредитных учреждений. По данным регулятора, в результате атаки киберпреступников произошли единичные случаи заражения объектов инфраструктуры. При этом пока не уточняется, какие именно банки подверглись кибератаке.

— Нарушений работы систем банков и нарушений предоставления сервисов клиентам не зафиксировано, — приводит данные ЦБ РФ РИА "Новости".

Сейчас Центробанк вместе с финансовыми организациями устраняет последствия кибератаки.

Как ранее сообщалось, вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании России и Украины. Кроме того, сведения о взломах поступают и из стран Евросоюза и Индии.