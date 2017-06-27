Умер 39-летний арбитр КХЛ Михаил Бутурлин

До карьеры судьи он был хоккеистом и выступал за российские и белорусские клубы.

Сегодня на 40-м году жизни скончался арбитр Континентальной хоккейной лиги Михаил Бутурлин, передаёт портал "Утро.ру".

— Ушёл из жизни великолепный судья, профессионал своего дела, коллега, товарищ. Человек, полный сил, чья карьера была в самом разгаре. Я уверен, что Михаил сумел бы достичь в профессии ещё очень много, — цитирует издание главного судью КХЛ Алексея Анисимова. — Все мы, коллеги, друзья сохраним память о нём.

До того как Михаил начал судить матчи в сезоне 2010/2011 годов, он был хоккеистом и выступал за ЦСКА, "Кристалл" (Электросталь), "Кристалл" (Саратов), "Витязь" (Московская область), "Динамо" (Минск), "Лада" (Тольятти), "Амур" (Хабаровск) и "Юность" (Минск).