После гибели байкера в аварии на Кутузовском проспекте возбуждено уголовное дело

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После гибели байкера в аварии на Кутузовском проспекте возбуждено уголовное дело

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Фото: Соцсети

Накануне ночью столкнулись "мерседес" и мотоцикл "Ямаха" под управлением 23-летнего москвича.

После гибели байкера в ДТП с "мерседесом" на Кутузовском проспекте возбуждено уголовное дело.

— В настоящее время Следственным управлением УВД по ЗАО возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, — пояснили Лайфу в пресс-службе УВМ по городу Москве.

Как сообщал Лайф, авария произошла накануне ночью на Кутузовском проспекте. Внедорожник "Мерседес-ML" на большой скорости столкнулся с мотоциклом "Ямаха". Иномарка скрылась с места происшествия. Байкер, 23-летний москвич, скончался в больнице.

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