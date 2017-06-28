CNN не станет наказывать сотрудника за критику новостей о "связях" Трампа с РФ

Ранее продюсер заявил, что у телеканала нет серьёзных доказательств "российского вмешательства".

Руководство CNN не станет наказывать своего продюсера Джона Бонифилда за его слова о том, что телеканал раздувает скандал вокруг утверждений о наличии связей между президентом США Дональдом Трампом и представителями России из-за рейтингов. Об этом сообщает газета USA Today.

— CNN поддерживает своего продюсера по медицинской тематике Джона Бонифилда. Разнообразие частных мнений — это то, что делает CNN сильным, мы это приветствуем и поощряем, — цитирует издание заявление телеканала.

Отмечается, что выступление Бонифилда снял на скрытую камеру консервативный активист и общественный деятель Джеймс О`Киф. На записи продюсер в разговоре с неизвестным человеком заявляет, что большинство материалов о якобы имеющихся связях президента США Дональда Трампа с Россией, которые публикует CNN, не правдивы. По его словам, у телеканала даже нет серьёзных доказательств на этот счёт. На вопрос собеседника, для чего CNN занимается раздуванием скандала, Бонифилд ответил: "Из-за рейтингов. У нас сейчас невероятные рейтинги".

Ранее три сотрудника телеканала уволились после инцидента со статьёй о "связях" компании Трампа с российскими представителями. По данным СМИ, при публикации материала не были соблюдены некоторые стандартные редакционные правила.