Госдеп: США не будут приводить доказательств подготовки химатаки в Сирии

По словам пресс-секретаря дипломатического ведомства, США также не собираются верить в заявления сирийских властей об отсутствии такой подготовки.

Пресс-секретарь Госдепа Хезер Науэрт заявила, что США не будут предоставлять подтверждений о якобы подготовке Дамаском химической атаки в Сирии.

С таким заявлением дипломат выступила после того, как журналисты в ходе брифинга обратили внимание на то, что не было представлено доказательств.

— Их бы и не стали приводить. Потому что это рассматривается как вопрос разведки. Как вы знаете, иногда всплывают такие вопросы, в детали которых мы не вдаёмся. Но безусловно, эта тема привлекла внимание правительства США на самом высоком уровне, — сказала Науэрт.

Напомним, накануне в Белом сообщили, что власти Сирии готовят "очередную химическую атаку", а также заявили, что президент страны Башар Асад и его военные в случае проведения атаки "заплатят высокую цену".