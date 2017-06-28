Киев обсуждает "демонстративный бойкот" ЧМ-2018 по футболу

Отмечается, что идею поддерживают на правительственном уровне, однако в ФФУ опасаются возможных санкций со стороны ФИФА.

В Киеве обсуждают отказ украинской сборной от участия в финальной части Чемпионата мира по футболу — 2018 в России. При этом чиновники и национальная федерация футбола ещё не достигли общего знаменателя. Об этом сообщает газета "Известия".

— При этом власти хотят, чтобы национальная команда успешно прошла квалификационную стадию и демонстративно бойкотировала турнир. Также Украина рассчитывает, что и другие страны будут готовы последовать их примеру, — рассказали в Федерации футбола Украины (ФФУ).

По словам собеседника издания, эту идею поддерживают на правительственном уровне, однако в самой ФФУ опасаются возможных санкций со стороны ФИФА, поэтому окончательное решение ещё не принято.

Вице-президент ФФУ Украины Игорь Кочетов заявил, что украинская сборная будет решать задачи по мере их поступления. А один из членов исполкома федерации Артём Франков подтвердил, что вероятность отказа от участия в ЧМ есть и этот вопрос обсуждается.

— Но чтобы нам не выглядеть смешными, нужно сначала пройти квалификацию, а уже потом принимать решение об участии или неучастии в турнире. Ситуация достаточно серьёзная. Прежде всего волнует проблема плохих отношений России и Украины и, как следствие, проблема безопасности, — заявил Франков. — Но существуют аргументы и в пользу участия украинской сборной в мировом первенстве 2018 года. К примеру, в случае квалификации нашей команды на турнир гимн Украины прозвучит на российских стадионах.

Тема с бойкотом Украиной ЧМ-2018 всплывает в СМИ уже не первый раз. Ещё в сентябре 2016 года появлялись сообщения о том, что власти страны прорабатывают этот вариант.