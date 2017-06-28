К президентскому дворцу в Венесуэле стягивают бронетехнику

Несколькими часами ранее вертолёт обстрелял и закидал гранатами здание Верховного суда в Каракасе.

В район президентского дворца в столице Венесуэлы Каракасе стягивают бронетехнику, машины разворачиваются по периметру, сообщает Nacional.

#Jun27 LAST MINUTE | VIDEO - The moment when a helicopter flies over the Supreme Court in Venezuela. Bursts of gunfires can be heard. pic.twitter.com/r1v11XydST — Angelo Torrealba (@angeloTJ) 28 июня 2017 г.

Как сообщал Лайф, ранее вертолёт обстрелял и закидал гранатами здание Верховного суда Венесуэлы. Также, как отмечается, прогремели взрывы. Президент страны Николас Мадуро назвал инцидент "террористической атакой" и заявил, что власти найдут вертолёт и поймают нападавших.