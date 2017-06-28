К президентскому дворцу в Венесуэле стягивают бронетехнику

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К президентскому дворцу в Венесуэле стягивают бронетехнику

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото: © Miraflores Palace/Handout via REUTERS

Несколькими часами ранее вертолёт обстрелял и закидал гранатами здание Верховного суда в Каракасе.

В район президентского дворца в столице Венесуэлы Каракасе стягивают бронетехнику, машины разворачиваются по периметру, сообщает Nacional.

Как сообщал Лайф, ранее вертолёт обстрелял и закидал гранатами здание Верховного суда Венесуэлы. Также, как отмечается, прогремели взрывы. Президент страны Николас Мадуро назвал инцидент "террористической атакой" и заявил, что власти найдут вертолёт и поймают нападавших.

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