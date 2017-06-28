Организаторы атаки на Верховный суд Венесуэлы потребовали отставки Мадуро

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Организаторы атаки на Верховный суд Венесуэлы потребовали отставки Мадуро

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Фото: © REUTERS/Ivan Alvarado

Они заявили, что речь идёт не о мести, а о справедливости и "понимании того, что необходимы перемены".

Организаторы атаки на здание Верховного суда в Каракасе — группа сотрудников спецслужб — выложили видеообращение, в котором потребовали отставки президента Николаса Мадуро. Запись они опубликовали одновременно с нападением.

— Мы требуем, президент Николас Мадуро Морос, твоей немедленной отставки вместе с твоими министрами и немедленного объявления всеобщих выборов, — заявил глава группы, офицер полиции Оскар Перес.

<p>Обращение Оскара Переса. Фото: Instagram/oscarperezgv</p>

Он добавил, что его группа "националистов, патриотов и государственников" разворачивает воздушные и наземные силы с целью "вернуть власть демократическому народу и восстановить конституционный порядок".

Как сообщал Лайф, ранее вертолёт обстрелял и закидал гранатами здание Верховного суда Венесуэлы. Президент страны Николас Мадуро назвал инцидент "террористической атакой", к президентскому дворцу была стянута бронетехника.

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