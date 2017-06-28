Замглавы МИД Украины: Необходимо учитывать риски введения визового режима с РФ

Как отметила Елена Зеркаль, введение виз "может создать негативный фон" для проживающих на границе с РФ.

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила о необходимости учитывать риски введения визового режима с Россией. По словам дипломата, ведомство ведёт "моделирование возможных ситуаций".

— Мне кажется, что здесь есть определённые риски, и мне кажется, что их надо учитывать. В то же время, конечно, это политическое решение, и мы будем выполнять это политическое решение наиболее подходящим способом, — заявила Зеркаль в эфире украинского "5 канала".

При этом замминистра отметила, что сама не является сторонником реализации инициативы, которая может усложнить жизнь украинцев и "создаёт негативный фон" для тех, кто проживает рядом с границей.

— И тех, кто в Крыму, и тех, кто на заработках в Тюмени. И вообще создаём немножко негативный фон для тех людей, которые живут рядом с границей с Россией и привыкли ездить к родственникам, привыкли посещать Россию, — сказала дипломат.

Напомним, ранее в МИД страны высказывали опасения по поводу того, что с введением виз Украина может потерять многих своих граждан.