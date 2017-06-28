Правительство Венесуэлы заподозрило ЦРУ в причастности к атаке с вертолёта

Ранее злоумышленники на вертолёте обстреляли здание МВД и Верховного суда, а также забросали их гранатами.

Министр связи и коммуникаций Венесуэлы Эрнесто Вильегас заявил, что полицейский, угнавший вертолёт, может быть связан с американскими спецслужбами, а именно — с ЦРУ.

Вертолёт, использованный в столице Венесуэлы для атаки на здание МВД и Верховного суда, угнал полицейский, который подозревается в связях с ЦРУ США. Об этом сообщил во вторник министр связи и коммуникаций южноамериканской страны Эрнесто Вильегас.

По его словам, вертолёт был угнан с военной базы Ла-Карлота группой сотрудников венесуэльских спецслужб, а организатор нападения на здания суда и МВД — полицейский инспектор Оскар Перес, который в настоящий момент находится под следствием. Его подозревают в связях с ЦРУ и американским посольством.

— Перес также был связан с бывшим министром внутренних дел, контакты которого с ЦРУ недавно были публично подтверждены, — отметил Вильегас.

Напомним, что группа злоумышленников на угнанном вертолёте атаковала здание МВД и Верховного суда в Каракасе. Кроме того, на здание суда нападавшие сбросили несколько гранат, которые, по данным Правительства Венесуэлы, были привезены из Колумбии, а изготовлены в Израиле.