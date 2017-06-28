Украинский министр считает неслучайным, что слово virus заканчивается на RUS

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Украинский министр считает неслучайным, что слово virus заканчивается на RUS

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Фото: Владимир Омелян/Facebook

В Киеве считают, что за появлением вируса Petya.A могут стоять российские хакеры.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян "нашёл" свидетельство причастности России к последним кибератакам. Чиновник увидел доказательство в самом слове "вирус". Латинская версия написания этого слова заканчивается на RUS — сокращение, которое используется в мире для обозначения России.

— Не случайно, что слово virus заканчивается на RUS, — написал Омелян на своей странице в "Фейсбуке".

Напомним, банковский, энергетический и транспортный сектора Украины понесли ущерб из-за нового вируса Petya.A. Пострадали от него также Италия, Израиль, Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Программа действует так же, как прежде работал вирус WannaCry: она блокирует компьютер, заявляет о шифровании файлов и требует выплатить её создателям определённую сумму.

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