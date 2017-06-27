ESET: Заражение вирусом Petya началось с Украины

Вспышка вируса-вымогателя Petya началась на Украине, считают в вирусной лаборатории ESET. Как отмечается в сообщении компании, эта страна также больше других пострадала от кибератаки.
Кроме того, в десятке государств, которым был нанесён наибольший вред, находятся Италия, Израиль, Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия.
Россия в этом списке занимает лишь 14-е место.
Как сообщал Лайф, в результате массового заражения новым вирусом Petya.A пострадали банковский, энергетический и транспортный секторы Украины. Также с киберугрозой столкнулись европейские компании и учреждения из Франции, Испании, Швейцарии, Голландии, Дании, Польши, Норвегии, Великобритании и Индии.
Вирус-вымогатель блокировал работу компьютеров и присылал сообщение с требованием выкупа за разблокировку.
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