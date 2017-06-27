Вирус Petya шагает по планете. Вслед за Украиной хакеры атаковали ЕС и Индию

Компьютеры сотен компаний со всего мира — как небольших, так и транснациональных гигантов — оказались заражены вирусом.

Европейские компании и учреждения из Франции, Испании, Швейцарии, Голландии, Дании, Польши, Норвегии, Великобритании и Индии столкнулись с той же киберугрозой, что чуть ранее обрушилась на Украину. Вирус блокировал работу тысяч компьютеров и присылал сообщение с требованием выкупа за разблокировку техники.

Так, в Испании от действий хакеров пострадали представительства международных компаний Mondelēz International и DLA Piper, сообщает издание El Confidencial. Производителю продуктов питания и напитков Mondelēz, как и юридической фирме DLA Piper, пришлось временно приостановить работу, а сотрудников попросили выключить компьютеры.

С аналогичной проблемой столкнулись голландские предприниматели. Работа логистической компании APM Terminals оказалась парализована после того, как её терминалы подверглись атаке хакеров. Как передаёт агентство Reuters, на данный момент кибератаке подверглось 17 контейнерных терминалов компании. Два из них расположены в Роттердаме, остальные 15 — в разных частях мира.

Пострадал и один из главных мировых морских грузоперевозчиков — датская компания A.P. Moller-Maersk. Руководство фирмы сообщило, что вследствие кибератаки их компьютерные системы были выведены из строя.

Во Франции от действий хакеров пострадал производитель стекла Saint-Gobain. Компании также пришлось временно приостановить работу и перестать использовать заражённую технику.

В Великобритании жертвой хакеров стал крупный рекламный холдинг WWP.

Как ранее сообщал Лайф, первый удар новый вирус-вымогатель под названием Petya.A нанёс по Украине. В результате массового заражения вирусом пострадали банковский, энергетический и транспортный сектора Украины. Устроившие массовую кибератаку на Украине хакеры выдвинули требования. Владельцы компьютеров должны переслать им 300 долларов в биткоинах. Также хакеры атаковали серверы "Роснефти", однако на работу российской компании кибератака не повлияла.