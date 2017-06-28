Больную раком девушку, обратившуюся к Путину, начали лечить в Москве

Вскоре после прямой линии с президентом Дарья была доставлена на лечение в Москву самолётом МЧС.

Дарья из Апатитов, страдающая онкологией четвёртой стадии, проходит лечение в московском НИИ онкологии имени Герцена, сообщили в пресс-службе института.

— После повторного консилиума Даше назначен курс лечения в соответствии с её основным заболеванием. Она переведена в профильное отделение, и наши специалисты начали его реализацию, — говорится в сообщении.

Дарья Старикова из Апатитов, Мурманская область, обратилась к президенту РФ Владимиру Путину 15 июня во время прямой линии. Девушка жаловалась на то, что врачи поставили ей неверный диагноз, из-за чего болезнь была запущена. Девушка также рассказала, что на Кольском полуострове наблюдается нехватка лекарств и врачей, а больница, в которой так нуждались местные жители, так и не была достроена.

Отвечая, президент посоветовал Даше не терять надежду и вспомнил про болезнь своего отца. Вскоре после прямой линии Дарью доставили на лечение в Москву самолётом МЧС.