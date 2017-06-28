На Украине заявили, что масштабная кибератака вируса Petya остановлена

Украинские чиновники отмечают, что специалисты по кибербезопасности пытаются восстановить все утраченные данные.

В украинском правительстве заявили, что масштабная кибератака вируса Petya остановлена. В кабмине добавили, что ситуация находится под контролем специалистов по кибербезопасности.

Отмечается, что сейчас эксперты пытаются восстановить утраченные при хакерской атаке данные.

Стратегические предприятия, среди которых и обеспечивающие безопасность Украины, уже работают в штатном режиме. При этом из аэропортов поступали сообщения, что они работают с перебоями. Так, в Борисполе вручную обновляют цифровое табло с взлётами и посадками.