На Украине заявили, что масштабная кибератака вируса Petya остановлена

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На Украине заявили, что масштабная кибератака вируса Petya остановлена

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Фото: ©REUTERS/Valentyn Ogirenko

Украинские чиновники отмечают, что специалисты по кибербезопасности пытаются восстановить все утраченные данные.

В украинском правительстве заявили, что масштабная кибератака вируса Petya остановлена. В кабмине добавили, что ситуация находится под контролем специалистов по кибербезопасности.

Отмечается, что сейчас эксперты пытаются восстановить утраченные при хакерской атаке данные.

Стратегические предприятия, среди которых и обеспечивающие безопасность Украины, уже работают в штатном режиме. При этом из аэропортов поступали сообщения, что они работают с перебоями. Так, в Борисполе вручную обновляют цифровое табло с взлётами и посадками.

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