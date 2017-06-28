Росстат оценил стоимость ближайшей переписи населения в 50 млрд рублей

По словам главы ведомства, исследование будет проводиться в том числе с использованием электронных вопросников.

Руководитель Росстата Александр Суринов оценил стоимость ближайшей переписи населения в 50 млрд рублей. Он выразил надежду, что вопрос с финансированием в скором времени "как-то разрешится", потому что сроки поджимают: исследование граждан необходимо проводить хотя бы раз в десять лет. Последнее состоялось в марте 2010 года.

— Мы готовы ко всему. Если наша смета будет поддерживать, мы планируем проводить перепись с использованием планшетов, Интернета, машиночитаемых документов, — пояснил Суринов.

По его словам, вопросный лист практически не изменится, но дополнительное внимание в ходе переписи будет уделено мигрантам, в том числе трудовым.

Напомним, масштабное событие запланировано на 2020 год. Ранее Росстат заявлял, что, по предварительным прогнозам, от трети до половины граждан страны пройдут анкетирование в Интернете.