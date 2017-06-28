Автомобиль с сотрудниками СБУ и контрразведки подорвался под Краматорском

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Автомобиль с сотрудниками СБУ и контрразведки подорвался под Краматорском

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Фото: СБУ

Украинские СМИ сообщают, что взрывное устройство, предположительно, было заложено под днище машины.

В Константиновском районе Донецкой области взорвался автомобиль, в котором были сотрудники Службы безопасности Украины и работники департамента контрразведки. Как сообщает "Украинская правда", в результате подрыва один человек погиб, ещё четверо пострадали.

По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, делом уже занимается военная прокуратура.

Издание отмечает, что, скорее всего, взрывное устройство было заложено под автомобиль, так как "всё днище машины было разнесено".

Как ранее сообщал Лайф, 27 июня в Киеве подорвали автомобиль, в котором находился глава спецназа ГУР Минобороны Украины Максим Шаповал. От полученных ран он скончался на месте. Примечательно, что полковник занимался охраной убитого в Киеве беглого депутата Дениса Вороненкова.

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