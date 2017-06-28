Дельфин-оракул предсказал, какие сборные выйдут в финал Кубка конфедераций

В ходе аттракциона дельфин Ванда выловила из воды и принесла тренеру мячи с надписями "Португалия" и "Германия". "Чилийский" и "мексиканский" мячи остались плавать.

Сегодня в дельфинарии сочинского парка "Ривьера" дельфин-оракул Ванда определила, каким сборным повезёт в полуфиналах Кубка конфедераций. Так, сегодня вечером на стадионе "Казань-арена" встретятся чилийцы и португальцы, а завтра в Сочи сыграют немцы и мексиканцы.

— Дельфины обладают разными сверхспособностями. Это одно из самых интеллектуальных животных на планете. Верим, что сегодняшний прогноз был верен. И в дальнейшем предложим Ванде определить и победителя Кубка конфедераций, — пояснил руководитель дельфинария Давид Согоян.

По его словам, Ванда (кличка дельфина созвучна с именем предсказательницы Ванги) уже определяла исход матчей в рамках группового этапа и исход соревнований во время Олимпиады-2014 и ни разу не ошиблась.

Отметим, исходы матчей КК-2017 также предсказывает эрмитажный кот Ахилл.

Финал международного турнира состоится 2 июля в Санкт-Петербурге.