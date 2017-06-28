Прокуратура Украины попросит NASA проследить за строительством Крымского моста

Прокурор утверждает, что причастные к возведению сооружения якобы должны понести наказание.

Прокуратура так называемой Автономной Республики Крым собирается привлечь специалистов американского космического агентства NASA к расследованию строительства Крымского моста, сообщается на сайте прокуратуры. Надзорный орган продолжает свою работу в украинской столице, несмотря на включение полуострова в состав РФ.

— В рамках расследования уголовного производства мы будем привлекать не только украинских специалистов ..., но обращаться и к иностранным организациям, таким как Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и другим, — заявил прокурор Гюндуз Мамедов.

Мамедов также утверждает, что причастные к строительству переправы через Керченский пролив должны будут "понести ответственность".

Ранее в Киеве заявляли, что Украина понесёт значительные убытки из-за Крымского моста. Более того, Россия якобы должна была согласовать с Киевом строительство сооружения.