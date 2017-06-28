Мару Багдасарян уже в третий раз задержали в Москве

Гонщице вменяют прогулы исправительных работ, в ходе которых она должна убирать улицы.

Известную стритрейсершу Мару Багдасарян снова задержали в столице, сообщает телеграм-канал Mash. Это произошло во время исправительных работ в ГБУ "Жилищник" на улице Алабяна.

Сейчас приставы везут гонщицу на судебное заседание. Отмечается, что её задержали за прогулы исправительных работ, во время которых Мара Багдасарян убирает улицы.

За последние три дня стритрейсершу уже трижды задерживали. Приставы отвозили её в суд, однако судья принимал решение вернуть им административное дело для устранения нарушений.